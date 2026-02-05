Focal Mu-so Hekla, l’immersion sonore réinventée

Focal bouscule les codes du Home Cinéma avec Mu-so Hekla (3300 €), un système immersif tout-en-un qui allie performance et simplicité d’usage. Transformant chaque moment d’écoute en une expérience inédite et riche en sensations, Mu-so Hekla est un compagnon du quotidien aussi fonctionnel que polyvalent.

Inspiré du volcan Hekla, le système diffuse un son puissant et enveloppant grâce à la technologie Dolby Atmos. Films, musiques, jeux vidéo : Mu-so Hekla sublime chaque contenu avec une spatialisation sonore époustouflante, portée par les savoir-faire acoustiques et électroniques de Focal et Naim.

Mu-so Hekla se distingue par sa facilité d’installation et son utilisation intuitive. Il se connecte à toutes vos envies d’écoute et à toutes les sources, jusqu’aux plateformes de streaming haute résolution. Son contrôle est facile, depuis les widgets de l’application Focal & Naim sur votre smartphone, une montre connectée (Apple, Samsung), des assistants vocaux ou encore votre système domotique.

Derrière son design en aluminium anodisé, Mu-so Hekla intègre 15 haut-parleurs et 660 watts de puissance pour une restitution spectaculaire dans des salons et pièces de vie jusqu’à 40 m². Le système s’adapte à votre espace et à vos préférences d’écoute pour une expérience sur mesure