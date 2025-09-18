La Tissot RockWatch est de retour, plus désirable que jamais

La montre culte RockWatch de Tissot, taillée pour la première fois dans du granit suisse en 1985, revient en 2025 en édition limitée.

Tissot ressuscite l’une de ses créations les plus audacieuses : la RockWatch. Lancée en 1985, cette montre culte renaît en 2025 en édition limitée à seulement 999 pièces, chacune fabriquée en granit provenant de la Jungfrau, en Suisse. Avec son boîtier en pierre de 38 mm, ses aiguilles nickelées et son mouvement à quartz bien rangé, elle nous rappelle avec force que les idées les plus insolites résistent parfois à l’épreuve du temps…

Sur le papier, une montre en pierre semble peu pratique, voire impossible. Mais c’est précisément ce qui a fait la sensation avec la RockWatch originale. Lancée au milieu des années 80, elle s’inscrivait dans l’histoire de l’expérimentation matérielle de Tissot. C’est cette marque qui a mis la fibre de verre au poignet avec la Sidéral en 1969, et le plastique avec l’Idea 2001 en 1971. Transformer le granit en boîtier représentait la prochaine étape.

Chaque montre était unique, imprévisible et originale. Au fil des ans, Tissot a élargi la gamme RockWatch pour y inclure toutes sortes de matériaux, du quartz rose au lapis-lazuli, tandis que des sculptures RockWatch géantes étaient installées de Hong Kong à Vancouver. Ce qui était au départ un pari audacieux est devenu un symbole de la créativité suisse.



La nouvelle RockWatch 2025 reste fidèle à cet héritage tout en modernisant les détails pour les adapter au goût du jour. Le granit lui-même provient de la Jungfrau, extrait lors de travaux de tunnel au cœur des Alpes. D’énormes blocs sont découpés en cylindres, puis fraisés et rectifiés pour obtenir le diamètre final du boîtier de 38 mm (jadis disponible en 33 mm). Creuser la pierre pour abriter le mouvement exige une précision quasi microscopique : un seul faux pas peut briser le boîtier. C’est pour cette raison que Tissot a fait appel aux artisans ayant travaillé sur les modèles originaux pour superviser la production. De là, les détails allient héritage et raffinement. Fini les aiguilles rouges et jaunes, sinueuses, de l’original, remplacées par d’élégantes aiguilles nickelées qui s’harmonisent avec la teinte plus sobre.

Le verre saphir bombé constitue une amélioration significative par rapport au verre minéral des années 80, offrant une clarté et une résistance aux rayures accrues.

Un boîtier en acier à l’intérieur du boîtier protège le calibre à quartz, tandis que le fond est gravé de l’inscription « Jungfrau – Top of Europe » à côté du numéro unique de chaque montre. Un bracelet en cuir noir souple complète le look, contrastant harmonieusement avec le boîtier en pierre. La présentation a été soignée. Chaque RockWatch est livrée dans un coffret collector évoquant un bloc de granit, un clin d’œil astucieux à la matière première qui a donné naissance à la marque.

Le moment de ce lancement tombe à pic. Ces dernières années, les collectionneurs ont plébiscité les montres ludiques, décalées et qui suscitent la conversation, qu’il s’agisse de boîtiers aux formes originales, de collaborations originales ou de matériaux recyclés.

L’édition Tissot RockWatch 2025 est limitée à 999 exemplaires numérotés. Elle sera disponible auprès de certains détaillants et boutiques Tissot du monde entier.

Cette RockWatch est proposée au prix de 1095 €.