XGIMI Pack Outdoor MoGo 3 Pro , une expérience cinéma immersive, partout et à tout moment

XGIMI enrichit son univers du home cinéma avec une solution pensée pour l’extérieur comme pour l’intérieur : le Pack Outdoor MoGo 3 Pro. Conçu pour les amateurs de cinéma en plein air, ce pack tout-en-un combine performance visuelle, mobilité et robustesse, pour une expérience unique à chaque projection.

Disponible au prix de 649 €, le Pack Outdoor XGIMI MoGo 3 Pro est proposé chez Darty.com, FNAC.com, Boulanger.com, decathlon.fr, SonVideo.com, LDLC.com, Home cine Solutions.fr



Le Pack Outdoor comprend le vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 3 Pro, accompagné d’accessoires spécialement pensés pour une utilisation nomade :

• Un trépied stable avec batterie intégrée 20 000 mAh pour une autonomie prolongée

• Un écran de projection 70’’ (1,7 m), facile à installer en moins de 2 minutes

• Un filtre optique créatif

• Une mallette de transport résistante, pour protéger l’ensemble des équipements des chocs, de la poussière et des projections d’eau



Le MoGo 3 Pro offre une résolution Full HD 1080p et une luminosité de 450 ISO Lumens, pour des couleurs vives et un contraste renforcé. Grâce à la technologie XGIMI ISA 2.0, la mise au point automatique et la correction trapézoïdale s’ajustent en temps réel, garantissant une image parfaitement calibrée, quelle que soit l’installation.

Un design compact, prêt à vous suivre partout

Avec son format léger et portable, le MoGo 3 Pro est idéal pour les escapades, les soirées en plein air ou les week-ends entre amis. Il se transporte facilement et s’installe en quelques minutes, sans compromis sur la qualité.



Équipé de haut-parleurs stéréo 2 x 5 W, conçus par Harman Kardon, le MoGo 3 Pro délivre un son clair, puissant et équilibré, adapté aussi bien aux films qu’à la musique ou aux jeux vidéo. La batterie du pied de sol permet de visionner un film complet sans alimentation externe. Le vidéoprojecteur est compatible avec Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, et dispose de ports micro HDMI et USB-C, pour une connexion simple à tous vos appareils.

Grâce à Google TV, accédez à plus de 5 000 applications dont Netflix, YouTube, Disney+, etc. Le MoGo 3 Pro est également compatible avec Google Assistant pour un contrôle vocal simplifié, et Chromecast intégré pour partager du contenu directement depuis un smartphone.