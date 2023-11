Tissot T-Touch Connect Sport, le tracker de fitness ultime pour les fans de montres

Un boîtier plus petit et un suivi de la fréquence cardiaque débarquent sur cette nouvelle Tissot T-Touch Connect Sport.

Si vous recherchez une montre intelligente capable de suivre vos séances d’exercice, d’afficher les notifications de votre smartphone et de régler des minuteries, mais que vous préférez le style et la sensation d’une montre traditionnelle à votre poignet, alors la nouvelle Tissot T-Touch Connect Sport pourrait être la montre intelligente hybride qu’il vous faut.

Cette nouvelle génération de montre T-Touch Connect Sport est dotée d’un mouvement à quartz solaire et d’une autonomie impressionnante, à faire pâlir d’envie vos amis porteurs d’une Apple Watch. En mode « montre » standard, vous bénéficierez d’une autonomie infinie, tandis que vous pouvez vous attendre à 6 mois en mode « connecté standard ». L’autonomie tombe à 3 mois, toujours assez décents, en mode « sport connecté ».

Cette longue durée de vie de la batterie est obtenue grâce à la présence de cellules solaires hautes performances dans le cadran. Ceux-ci captent la lumière et stockent l’énergie dans un accumulateur. Ce cadran comporte également un écran AMOLED qui vous affiche les statistiques d’entraînement, les notifications de smartphone, les appels entrants et les minuteries.

Interagissez avec ce mini-affichage en faisant glisser le verre saphir ou en appuyant sur les poussoirs de style chono.

Cette T-Touch Connect Sport est capable de suivre un certain nombre d’entraînements différents, que les utilisateurs peuvent sélectionner sur l’écran de la montre. Vous pourrez choisir des activités telles que la course à pied, la randonnée et le vélo (pour n’en nommer que quelques-unes).

Une fois choisi, vous obtiendrez des statistiques en direct pour vous guider tout au long de votre entraînement. Ceux-ci incluent la distance, la vitesse, la fréquence cardiaque et la consommation de calories.

Une fois votre entraînement terminé, vous pouvez obtenir des statistiques plus détaillées en ouvrant l’application compagnon. Cela vous donnera une analyse plus complète, avec des graphiques de performances et des tendances pour vous aider à suivre les progrès.

Lorsque vous ne suivez pas les sports, l’écran peut vous informer des appels entrants, des notifications, des minuteries, des alarmes et des rappels. Vous tenir informé sans avoir besoin d’être collé à votre téléphone 24h/24 et 7j/7. L’application compagnon de Tissot est compatible avec les smartphones Android, iOS et Harmony.

Ce qui est peut-être le plus impressionnant dans cette nouvelle T-Touch Connect Sport, c’est son design. Tissot a réussi à réduire le T-Touch d’un robuste 47 mm à un 43 mm plus unisexe. Il s’agit d’une montre au design très sportif, avec une lunette en céramique et un boîtier brossé, mais la plupart des gens ne devineront pas la présence son cœur intelligent rien qu’en le regardant.

Cette T-Touch Connect Sport sera disponible dans six combinaisons différentes de lunette, de boîtier et de bracelet à partir de mars 2024. Comptez environ 1000 €.