IFA 2023 – La dernière télé de LG est un écran portable à emporter partout avec vous

La StanbyME Go est une télévision portable de 27 pouces avec haut-parleurs intégrés.

Avez-vous déjà regardé la télévision sur votre mur et souhaité l’emporter avec vous ? Non, nous non plus. Mais avoir un écran plus grand que vous pouvez emporter en déplacement peut être utile. Et la dernière télé de LG suit cette idée. Le StanbyME Go est un écran portable de 27 pouces que vous pouvez emporter avec vous. Il est doté de haut-parleurs intégrés, d’une batterie intégrée et de toutes les fonctionnalités intelligentes que vous attendez d’une télé ordinaire dans votre salon. Le StanbyME Go de LG est un écran portable de 27 pouces – presque un croisement entre une tablette et ta télé. Il s’agit d’un écran tactile, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier d’une télécommande. L’écran prend en charge Dolby Vision pour le contenu HDR et vous pouvez faire beaucoup de choses avec l’écran. Vous pouvez incliner l’écran pour de meilleurs angles, le faire pivoter de 90 degrés pour un affichage en portrait, le relever ou le mettre en « mode Table » pour un écran plat parfait pour les jeux. Il a été conçu pour être utilisé à des températures chaudes et froides et résiste aux chutes.



Pour l’audio, LG a inclus un système de haut-parleurs à quatre canaux de 20 W dans le StanbyME Go. Il prend entièrement en charge Dolby Atmos, il devrait donc offrir une qualité sonore décente. Plutôt que d’avoir à vous soucier des blocs d’alimentation, cet écran portable fonctionne sur piles. LG estime que vous pouvez obtenir trois heures de visionnage avec une seule charge. Cette télévision portable est également livrée dans un étui de transport renforcé, afin que vous puissiez la transporter en toute sécurité. De plus, il exécute le logiciel webOS des téléviseurs LG, vous aurez donc accès aux applications et fonctionnalités de streaming habituelles que vous attendez.

Vous recherchez un écran que vous pouvez emporter avec vous ? Le StanbyME Go de LG est lancé dans le monde entier – d’abord aux États-Unis ce mois-ci, puis dans toute l’Europe en septembre. Elle sera exposée à l’IFA 2023. Actuellement, on ne connaît pas son prix.