On a testé… Le Backbone One PlayStation Edition

Le nouveau contrôleur compatible Android est aussi prêt pour votre PS5 que la version iOS.

Partout dans le monde, les fans de Sony salivent peut-être devant Project Q, mais vous n’avez pas à attendre qu’un ordinateur de poche en streaming officiel fasse s’échapper vos jeux PS5 de votre téléviseur de salon. Les versions Android et iOS de l’application officielle PlayStation Remote Play vous permettent de jouer via votre téléphone, et des contrôleurs comme le Backbone One PlayStation Edition vous évitent d’avoir à lutter avec les commandes de l’écran tactile.

Backbone a lancé l’année dernière la version approuvée par Sony de son contrôleur compatible iPhone, et il existe maintenant une version pour les combinés Android. En plus de remplacer un connecteur Lightning par USB-C, ils sont fonctionnellement identiques et vous coûteront le même billet de cent. Nous avons testé ce dernier ici. Mais alors que le modèle iOS ne devrait accueillir que les iPhones, le monde Android regorge de formes et de tailles différentes. Le Backbone One est-il gagnant, quel que soit le téléphone dans votre poche ?

Design & finition : un air de famille

Les contrôleurs précédents de Backbone étaient indépendants de la plate-forme, mais ceux ci louchent clairement du côté de PlayStation. Les poignées entièrement blanches, le pavé directionnel transparent et les boutons faciaux portant les glyphes emblématiques de la croix, du cercle, du carré et du triangle de Sony signifient qu’il sera parfaitement à l’aise à côté de votre PS5. La finition en plastique blanc le rend également plus facile à repérer dans votre sac à dos que n’importe quelle alternative noire.

Il utilise le même mécanisme à ressort que le Backbone One standard pour saisir votre téléphone : éloignez les deux moitiés l’une de l’autre, branchez votre téléphone dans le connecteur USB-C saillant et laissez le contrôleur se refermer autour de lui. Des bandes de protection en caoutchouc maintiennent le combiné bien en place. Nous aimons la façon dont un logo PlayStation est révélé à l’arrière lorsque le contrôleur est agrandi, vous rappelant qu’il porte le sceau d’approbation Sony. Le connecteur gère l’alimentation et les données, notre téléphone ne voyant que très peu de décharge de batterie supplémentaire lors de son utilisation.

Malheureusement, ce cadre central empêche certains téléphones avec des bosses de caméra surdimensionnées, comme le Xiaomi 13 Ultra, Honor Magic 5 Pro et Oppo Find X6 Pro, de s’adapter. Le connecteur USB-C ne peut pas non plus être déplacé vers le haut ou vers le bas, vous n’avez donc pas de chance si votre téléphone dispose d’un port décentré. Les coques de téléphone plus épaisses peuvent également poser problème, mais au moins vous pouvez simplement les retirer avant de jouer. Un Google Pixel 7 Pro n’a eu aucun problème.

Le Backbone One PlayStation Edition n’est pas aussi compact qu’un OG Razer Kishi, mais il est beaucoup plus léger que le Gamesir X3, qui dispose d’un refroidissement intégré. Nous n’avons eu aucun mal à trouver de la place dans nos bagages à main lors d’un récent voyage. Un peu de circonférence supplémentaire pour donner plus de prise à vos mains aurait été la bienvenue.



Quoi ? Des manettes compactes de style Nintendo Switch, dans une disposition décalée à la Xbox – sur une manette de marque Sony ? Le Backbone One est peut-être un amalgame de différents contrôleurs, mais c’est celui qui fonctionne le plus brillamment comme un complément pour votre téléphone. Chaque bouton est merveilleusement réactif, avec des déclencheurs élastiques, des boutons d’épaule tactiles et des boutons faciaux qui produisent un clic audible satisfaisant à chaque pression.

Il s’agit d’un contrôleur très compact, de sorte que les boutons du visage sont sur le petit côté et les boutons d’épaule sont très proches des déclencheurs. Il est assez facile d’appuyer sur le mauvais bouton lorsque vous êtes dans un jeu mouvementé. Mais comme il s’agit d’une connexion filaire, il n’y a pratiquement pas de latence, ce qu’un contrôleur Bluetooth ne peut pas gérer.

Backbone a inclus les boutons Partager et Options familiers, l’écran tactile de votre téléphone servant également de pavé tactile du contrôleur PS5. Il existe également un bouton de capture d’écran dédié et un raccourci Backbone pour plonger directement dans l’application compagnon de l’entreprise.

Vous remarquerez également un port USB-C pass-through au bas de la poignée droite, pour garder votre téléphone chargé pendant que vous jouez, et un port casque 3,5 mm de l’autre côté. C’est vrai, même si votre téléphone n’a plus d’audio analogique, ce contrôleur peut toujours montrer un peu d’amour à vos écouteurs filaires.

Ce que vous ne trouverez pas ici, c’est une sorte de retour haptique ou d’intelligence de déclenchement DualSense. Sony les retient pour son propre projet Q, donc si vous les voulez maintenant, votre seule option est un accessoire de montage de téléphone tiers et un contrôleur PS5 officiel.

L’application compagnon de Backbone ne sert pas seulement à lancer vos jeux et vos applications de streaming (bien qu’elle fasse bien sûr parfaitement ce travail). Il enregistre vos captures d’écran et vos clips vidéo dans le jeu (enregistrés à 1080p et 60fps), discutez avec d’autres utilisateurs de Backbone et découvrez de nouveaux jeux – à la fois sur le Play Store et via Xbox Game Pass, qui est fortement intégré même si vous n’êtes pas un abonné.

En effet, malgré son nom, le Backbone One PlayStation Edition fonctionne parfaitement avec Xbox Cloud Gaming ou tout autre service de streaming cloud que vous souhaitez utiliser. Android le reconnaît comme un contrôleur générique, de sorte que les jeux téléchargés sur le Play Store sont également faciles à contrôler. Si vous voyez quelque chose que vous aimez, l’application vous amènera directement au Play Store pour le télécharger.

L’application vous permet également d’utiliser le contrôleur avec d’autres appareils, comme un PC ou un Mac, bien que la configuration soit un peu compliquée. Votre ordinateur ne le reconnaîtra pas si vous vous contentez de brancher et de jouer, vous devez donc insérer votre téléphone, connecter un câble USB-C, changer d’appareil via l’application, puis retirer votre téléphone. Sans matériel sans fil à bord, vous devez également rester connecté, mais cela donne au moins une seconde vie à la manette loin de votre téléphone, et pourrait être pratique pour tous les jeux multijoueurs locaux impromptus.

Verdict Backbone One PlayStation Edition pour Android

Cela a le plus de sens pour les propriétaires de PS5 à la recherche d’un meilleur moyen de jouer à distance. Mais la Backbone One PlayStation Edition est également un investissement valable pour les abonnés au service de streaming de jeux. Nous préférons la finition blanche distinctive à la finition noire du contrôleur ordinaire, et tant que les glyphes Sony ne vous dérangent pas au lieu des étiquettes ABXY, ils sont par ailleurs identiques.

Nous aimons également la façon dont l’application compagnon regroupe tous vos jeux installés, ce qui fait que votre téléphone ressemble davantage à un ordinateur de poche dédié.

Au final, tant que votre téléphone n’a pas de bosse de caméra géante ou de port USB-C décentré, vous devriez pouvoir jouer.