1992-2022 : Cette année, Disneyland Paris fête ses 30 ans

Le 12 avril 1992 marquait l’ouverture historique de Disneyland Paris, qui continue d’émerveiller petits et grands depuis 30 ans. 375 millions de visiteurs plus tard, et au rythme des innovations et des nouvelles expériences, Disneyland Paris a créé des souvenirs inoubliables en chacun de nous et s’est hissé à la première place des destinations touristiques d’Europe.

Une nouvelle ère s’annonce dès le 6 mars 2022. Une ère placée sous le signe de la transformation, de la créativité sans limite et des nouvelles technologies, au profit d’une expérience visiteur toujours plus immersive et inoubliable.

Un nouveau spectacle de jour…

La création de spectacles in édits fait partie de l’ADN de Disneyland Paris : Mickey et le Magicien, Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre ou encore La Fabrique des Rêves de Disney Junior sont autant d’exemples de succès qui contribuent à la Magie de l’expérience auprès des visiteurs. Pour le 30e Anniversaire de Disneyland Paris, un nouveau spectacle sera présenté quotidiennement – et plusieurs fois par jour – sur la place centrale du Parc Disneyland, au pied du Château de la Belle au Bois Dormant, plus resplendissant que jamais après 12 mois de rénovation. Ils seront accompagnés de nombreux autres Personnages qui ont marqué l’histoire de l’animation comme le Génie d’Aladdin, la Princesse Raiponce, ou Jessie et Woody de Toy Story pour ne citer qu’eux.

Pour présenter en avant-première les nouveaux costumes de cette célébration, Disneyland Paris a fait défiler Mickey, Minnie et leurs amis dans un décor unique en son genre :

Composé de trois thèmes célébrant le pouvoir du rire, de la passion et des rêves, il mettra en scène plus de 30 Personnages Disney et danseurs avec de nouveaux chars hauts en couleurs et une composition musicale inédite. L’occasion de retrouver Mickey, Minnie, Donald, Daisy et leurs amis dans de nouveaux costumes iridescents, créés spécialement pour cet anniversaire.

Dès la nuit tombée, c’est un nouveau moment d’émotion spectaculaire qui attendra les visiteurs en prélude d’un de leurs spectacles préférés Disney Illuminations. Sous le nom de Disney D-Light, ce nouveau pré -show mêlera vidéo projection, jets d’eau lumineux, effets de lumière, brume, lasers, musiques Disney, et surtout, une chorégraphie de drones, pour offrir une touche de Magie supplémentaire autour du Château iconique.

Pour marquer le début des célébrations et pour une durée limitée, un spectacle lumineux et aérien de 200 drones – conçu avec l’appui du spécialiste européen Dronisos créera un final inoubliable pour ce nouveau pré-show nocturne. Ce ballet de drones symbolisera juste au-dessus du Château de la Belle au Bois Dormant, un étincelant nombre “30” dans le ciel, sur le nouvel hymne musical du 30e Anniversaire : Un monde qui s’illumine . Cette bande son a été enregistrée avec un orchestre symphonique aux mythiques Studios d’Abbey Road de Londres, et réarrangée spécialement pour ce pré-show, pour un vrai moment d’émotion.