1460 Remastered : Quand le punk rencontre la new-wave…

La nouvelle collaboration Dr. Martens x Pleasures coupe la 1460 en deux et affiche une double personnalité. 1.4.60. Soixante ans ont passé depuis que la première paire est sortie des lignes de production. Pour fêter l’événement, nous avons choisi 12 marques, designers et labels pour 12 collaborations inédites. L’heure est venue de présenter la 6e, mélange de l’esthétique du label de Los Angeles Pleasures à la silhouette iconique de la 1460 pour une célébration empreinte de musique, heritage et contre cultures alternatives. Fidèle au style emblématique de Pleasures qui emprunte autant au passé qu’au présent, son fondateur

Alex James a voulu fusionner l’énergie brute et rugueuse du Punk rock à la modernité brillante et éclatante de la New Wave. Cette collaboration est plus qu’une rencontre : c’est un choc de cultures. La combinaison de mouvements qui ont façonné autant Pleasures que Dr. Martens. Elevé au sein des scenes punk et hardcore de la fin des années 90, Alex James affirme que les Dr. Martens ont toujours fait partie de l’uniforme. Basique présent dans son vestiaire depuis toujours, son rapport à notre bottine Original remonte à loin. James a voulu souligner que ce n’est pas seulement la construction d’une Doc qui la rend solide. La 1460 a su traverser un nombre incalculable de modes, époques, tendances et contrecultures – tout en restant fidèle à sa silhouette originale.

En réimaginant ce design intemporel, James apporte sa propre histoire dans le développement d’un produit résolument crossover. Biberonné au Punk au sein d’un groupe d’amis fans de New Wave, le designer a choisi 2 cultures qu’il affectionne particulièrement, et dont chacune a un lien direct avec Dr. Martens. Durant une visite à l’usine historique de Cobbs Lane, il a demandé à nos bottiers s’ils avaient déjà coupé une bottine en 2 avant cela. « La réponse, unanime fut: « Non ». Alors j’ai dit : Faisons-le ! »

