100 jours avant Tokyo, avec la Seamaster Diver 300M Tokyo 2020

Omega lance le compte à rebours avant les Jeux olympiques avec la Seamaster Diver 300M Tokyo 2020. Avec un peu de retard, les Jeux Olympiques de Tokyo, initialement prévus pour 2020, vont enfin avoir lieu. Nous sommes aujourd’hui à 100 jours du lancement de cette compétition sportive emblématique au Japon, et tandis que les athlètes sont en pleine préparation, le chronométreur officiel dévoile un garde-temps très spécial pour marquer l’occasion.

Tokyo 2020 marquera la 29e fois dans l’histoire qu’Omega remplit son rôle de Chronométreur Officiel des Jeux olympiques depuis 1932. Riche de près de 90 ans d’expérience, la Maison saisira une fois de plus chaque seconde d’action avec une innovation, une précision et une passion hors pair !

La Seamaster Diver 300M Tokyo 2020 d’Omega offre une palette de couleurs unique inspirée de l’emblème des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, associée à la meilleure technologie horlogère. Son boîtier de 42 mm en acier inoxydable est surmonté d’une lunette en céramique bleue arborant une échelle de plongée en émail blanc. L’acier inoxydable est repris pour le bracelet poli et satiné, qui s’intègre parfaitement au boîtier.

Pour compléter la teinte bleue, des vagues gravées au laser donnent de la profondeur au cadran en céramique blanche polie. Celui-ci affiche également le guichet de date à 6 heures et le célèbre nom Seamaster en rouge. Des aiguilles et des index bleuis revêtus de Super-LumiNova blanc complètent l’ensemble.

Le fond en verre saphir marque ce moment spécial dans le temps grâce à l’emblème des Jeux olympiques de Tokyo 2020 en décalque, tandis que l’intérieur renferme le calibre OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8800, officiellement certifié par l’Institut fédéral suisse de métrologie (METAS). Un gage de performances dont serait fier tout athlète décoré d’une médaille d’or.

Les heureux acquéreurs de ce garde-temps unique le recevront dans un écrin spécial Jeux olympiques, accompagné d’une carte Master Chronometer et d’une garantie complète de 5 ans. Tokyo 2020 marquera la 29e fois dans l’histoire qu’Omega remplit son rôle de Chronométreur Officiel des Jeux olympiques depuis 1932. Riche de près de 90 ans d’expérience, la Maison saisira une fois de plus chaque seconde d’action avec une innovation, une précision et une passion hors pair !

SEAMASTER DIVER 300M Tokyo 2020, 5 500 €