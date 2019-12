 Règlement Jeu Concours Stuff Magazine France

Article 1 – Organisation

La Société MediaReclame immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° SIRET 539 804 211 00016, dont le siège social est 24 bis rue Ernest Renan 93400 Saint Ouen, organise plusieurs jeux-concours sans obligation d’achat, faisant appel à la sagacité des joueurs sur le site www.stuffmagazine.fr . Le présent règlement définit les règles juridiques applicables au jeu-concours sélectionné. Les indications données aux internautes au fur et à mesure à l’écran sur le déroulement du jeu-concours complètent ce règlement.

Article 2 – Participation

Le présent jeu-concours est ouvert aux personnes majeures et mineures résidant en France métropolitaine à l’exclusion des membres du personnel de la société organisatrice, et d’une façon générale des sociétés participant à la mise en œuvre de ce jeu-concours. Cette exclusion s’étend également aux familles des membres du personnel des sociétés susvisées. Il est toutefois impératif qu’un mineur qui souhaite participer au jeu-concours, participe par l’intermédiaire de ses parents. On entend par « parents », la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mineur (père et/ou mère, ou représentant légal). Toute participation d’une personne mineure est donc effectuée sous l’entière responsabilité du (des) titulaire(s) de l’autorité parentale. La société organisatrice se réserve le droit d’en demander la justification écrite à tout moment, a fortiori lors de l’attribution des lots. La société organisatrice serait contrainte de disqualifier tout mineur qui serait dans l’incapacité de fournir ce justificatif dans les délais qui lui seraient impartis. Dans ce cas, tout gain potentiellement obtenu durant le jeu-concours serait immédiatement annulé.

Article 3 – Durée, principe et désignation des gagnants

Stuff Magazine propose du 25/12/2019 au 15/01/2020 un jeu-concours sur son site internet www.stuffmagazine.fr. La durée de chaque jeu-concours est indiquée sur la page Internet de présentation du jeu-concours en question. Pour participer, il suffit de se connecter sur le site, de cliquer sur l’article présentant le « Concours » en page d’accueil, de répondre aux questions posées et/ou de remplir les conditions demandées. Ensuite, le participant est obligatoirement invité à indiquer par voie de mail, via concours@stuffmagazine.fr, ses nom(s), prénom(s), adresse postale complète et adresse de courrier électronique.

IMPORTANT: La participation au jeu se fait exclusivement par internet sur le site www.stuffmagazine.fr Tout autre mode de participation ne sera pas pris en compte. Chaque participant à un jeu-concours ne pourra gagner qu’une seule fois. Il est rappelé qu’un participant est identifié par les éléments suivants : Nom(s), Prénom(s), Adresse postale, Adresse de courrier électronique et Adresse IP. Toute participation avec des coordonnées erronées ou inexactes ou qui s’avèrent être une fausse identité après vérification, sera considérée comme nulle. En cas de contestation, seuls les listings feront foi. En cas de suspicion de fraude ou de participation déloyale, la société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile. Tout gain obtenu de façon anormale, en violation du présent règlement ou par le biais de manipulations techniques visant à fausser la loyauté du jeu-concours, d’intrusion, ou de tentative d’intrusion, d’actes de piratage sur les serveurs ou le site de l’organisateur, sera annulé par l’organisateur qui se réserve tout droits de poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur de la fraude.

Article 4 – Désignation des gagnants

Dans l’hypothèse où le jeu-concours implique de répondre à une ou plusieurs questions, les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi l’ensemble des participants ayant participé au jeu-concours sélectionné et ayant correctement répondu à toutes les questions. Un même participant ne pourra gagner qu’une seule fois par jeu-concours. Si aucun participant n’aurait trouvé la bonne réponse, le tirage au sort sera alors effectué parmi toutes les participations reçues et ce jusqu’à l’attribution définitive des lots. Dans l’hypothèse où le nombre de participant ayant correctement répondu à toutes les questions serait insuffisant par rapport au nombre de lots, un tirage au sort sera effectué parmi les personnes n’ayant pas correctement répondu afin de permettre la distribution des lots non encore attribués. Dans l’hypothèse où le jeu-concours n’implique pas de répondre à un ou plusieurs questions, les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi l’ensemble des participants ayant participé au jeu-concours. Le tirage au sort sera effectué, au plus tard 1 mois à compter de la clôture du jeu-concours concerné, par la société MediaReclame, à l’adresse suivante : 24 bis rue Ernest Renan 93400 Saint Ouen.

Article 5 – Les prix

Le nombre et la valeur des lots pour chaque jeu-concours sont affichés en ligne sur la page de présentation du jeu-concours sur le site www.stuffmagazine.fr durant toute la durée du jeu-concours en question. La liste des lots à gagner pour chaque jeu-concours sera indiquée dans les avenants élaborés préalablement à chaque jeu-concours, dont les dispositions sont reprises respectivement sur la page internet de présentation de chaque jeu-concours accessible depuis le site internet www.stuffmagazine.fr. En cas de diversité de lots, les participants ne pourront pas sélectionner le lot de leur choix. En tout état de cause, Stuff Magazine ne serait être tenue responsable d’un incident survenant à l’occasion de l’utilisation des lots et/ou résultant d’un défaut de fabrication des lots et/ou des conséquences d’une annulation des lots. En outre, Stuff Magazine ne serait en aucun cas tenue de supporter les frais liés à l’utilisation des lots, qui restent à la charge du participant. Article 6 – Remise des lots Les gagnants seront uniquement prévenus par courrier électronique à l’adresse électronique déclarée par le participant lors de son inscription au plus tard 1 mois à compter de la clôture du jeu-concours concerné. Les lots seront envoyés par voie postale dans un délai de un mois maximum suivant la clôture du jeu-concours, à l’adresse du domicile déclarée par le participant lors de son inscription. La société MediaReclame ne saurait être tenue pour responsable, notamment du fait d’un non acheminement des lots, si l’adresse du domicile saisie par le participant lors de son inscription sur le site www.Stuffmagazine.fr en vue de sa participation au jeu, s’avérait fausse ou erronée. Les lots retournés non-réclamés à leur expéditeur seront déclarés abandonnés par leur destinataire s’ils n’en font pas la réclamation dans le délai de 1 mois suivant la date de présentation dudit lot par le service chargé de sa distribution, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Stuff Magazine – Jeu/Concours – MEDIARECLAME 24 bis rue Ernest Renan 93400 Saint Ouen A défaut, lesdits lots resteront la propriété exclusive de la société MediaReclame qui s’efforcera de les remettre en jeu ultérieurement. L’acheminement des lots gagnés, bien que réalisés au mieux de l’intérêt des gagnants, s’effectuera aux risques et périls des destinataires. Les éventuelles réclamations devront être formulées par les destinataires directement auprès des entreprises ayant assuré l’acheminement. Les lots ne pourront en aucun cas être échangés par les gagnants contre une dotation de nature différente ou contre leur valeur en espèces.

La société MediaReclame se réserve, en cas d’indisponibilité du lot, le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente ou supérieure. Les dotations sont nominatives et ne peuvent être attribuées à une autre personne.

Article 7 – Publication des résultats

Les participants autorisent la société organisatrice à conserver, céder et utiliser les informations transmises par leurs soins à l’occasion de leur inscription. En cas de gain, ils donnent leur accord pour que leur nom(s), prénom(s) soient diffusés dans la presse, radio, télévision, internet ou tout média. Les images des gagnants pourront aussi faire l’objet d’une diffusion, sur accord exprès du gagnant ou de ses parents, précisant les modalités de la diffusion de l’image. Les nom (s) et prénom(s) des gagnants de chaque jeu-concours seront disponibles s sur la page FB deMediaReclame

Article 8 – Données personnelles

Les informations nominatives, ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique communiquée par les participants sont indispensables au traitement des Participations par Stuff Magazine. A défaut, les Participations ne pourront être prises en compte. En application de la loi du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, les participants ont le droit de s’opposer à ce que les données les concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Ces données peuvent également donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de MediaReclame à l’adresse suivante : Stuff Magazine – Jeu/Concours – MEDIARECLAME 24 bis rue Ernest Renan 93400 Saint Ouen

Aucune réclamation d’aucune sorte ne pourra intervenir concernant l’entier déroulement du jeu-concours au-delà d’un délai d’un an, à compter de la mise en place du jeu-concours sur le site. Les réclamations devant être formulées par écrit à l’adresse suivante : Stuff Magazine – Jeu/Concours – MEDIARECLAME 24 bis rue Ernest Renan 93400 Saint Ouen

Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l’interprétation ou l’application du règlement. Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus seront tranchés souverainement par la société organisatrice. La société organisatrice prendra toutes les mesures nécessaires au respect du présent règlement. Toute fraude ou non-respect de celui-ci pourra donner lieu à l’exclusion du jeu-concours de son auteur, la société organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires.

Article 11 – Acceptation du règlement

Le fait de participer à ce jeu-concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégralité ainsi que toute annexe ou additif éventuel, donc les éléments sont repris sur la page de présentation du jeu-concours concerné. Ce règlement est librement accessible sur chaque page de présentation d’un jeu-concours accessible depuis le lien actif « Lire le règlement du concours » en pied de l’article consacré au concours.

Article 12 – Loi applicable et litige

Tout différend né à l’occasion de ce jeu sera soumis au tribunal compétent. La loi française s’applique à l’ensemble des jeux-concours présents sur le site www.stuffmagazine.fr