 Le 1er salon du Gravel et du Vélo d’Aventure, les 25, 26, 27 juin à Angers

Venez à la rencontre des marques leaders du secteur sur le 1er salon Gravel de France. Cycles bien sûr, mais aussi équipements, matériels, technologies, aventure, tourisme et loisirs outdoor.

Le Salon du Gravel et du vélo d’aventure accueillera en plein air, plus de 50 marques:

• SPECIALIZED /SRAM / MAVIC / TACTIC

• LOOK /CORIMA / ORIGINE CYCLES /LAPIERRE

• CANNONDALE /CANYON / ELLIPSE BIKE

• CERVELO / CYFAC / WISHONE

• ORTLIEB / BRYTON

• RVF : TORQ / FINISH LINE / PANARECER / GIRO / ALTURA

Les univers du salon

Cycles, équipement, textile, aventure, technologie, nutrition, mobilité et destinations seront à l’honneur

Retrouvez également:

• Le Gravel Summit : un forum d’échange autour de 4 tables rondes et leurs thématiques axés sur l’innovation, le bikepacking, la mobilité et la RSE) – samedi 26 juin de 10h à 17h.

• Des stands associatifs pour sensibiliser à la mobilité douce – samedi 26-27 Juin

• Des pitchs et témoignages autour du vélo – dimanche 27 Juin

• Une zone d’essai pour tester les nouveautés Gravel

• Un espace animation draisiennes et un mur d’escalade pour les enfants https://natureisbike.com/events/gravel-expo